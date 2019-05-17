الجيش يحبط محاولة تسلل إرهابيين على محور بلدة المصاصنة ويدمر أوكارا وعتادا لهم في ريف حماة

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري محاولات تسلل ارهابيين باتجاه النقاط العسكرية والمواقع الآمنة ودمرت لهم أوكارا وعتادا متنوعا بريف حماة الشمالي الغربي.



وذكر مصدر إعلامي أن وحدات الجيش أحبطت فجر اليوم محاولة تسلل جديدة لإرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التي تتبع له على محور بلدة المصاصنة باتجاه المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي الغربي.



وبين المصدر أن وحدات الجيش قضت بعد اشتباكات عنيفة على معظم أفراد المجموعة الإرهابية المتسللة بينما تقهقر الباقون باتجاه خطوطهم الخلفية في عمق ريف إدلب الجنوبي.



وفي الريف الشمالي الغربي أيضا أفاد مصدر ميداني بتدمير وحدات الجيش عبر ضربات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ أوكارا لإرهابيي “جبهة النصرة” في قريتي الصهرية والعميقة والقضاء على عدد من الإرهابيين.



وأحبطت وحدات من الجيش العاملة في ريف حماة الشمالي أمس هجوما للمجموعات الإرهابية على امتداد محور قريتي باب الطاقة والحويز الشرقية شمال غرب حماة وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.

سانا