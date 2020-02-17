الجيش يثأر لضحايا “خان العسل” ويرفع العلم السوري فوق مدرسة الشرطة

رفع الجيش العربي السوري، اليوم الأحد، العلم السوري فوق مدرسة الشرطة، في مدينة خان العسل التي شهدت مجزرة راح ضحيتها 51 جنديا سوريا.



وقامت وحدات من الجيش العربي السوري برفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مدرسة الشرطة في مدينة خان العسل السورية ذات الموقع الاستراتيجي الواقعة غرب مدينة حلب، بحسب قناة “السورية”.



وكان مصدر ميداني في الجيش قد أفاد لمراسل “سبوتنيك” أمس أن وحدات الجيش تحرز تقدما غرب الطريق الدولي وتحديدا غرب بلدة خان العسل حيث سيطرت الوحدات على بلدات “عاجل” و”عويجل” و”حلاقيم” و”جمعية الرحال” بعد القضاء على مسلحين من تنظيم “النصرة” الإرهابي (المحظور في روسيا) وفرار من بقي منهم باتجاه بلدات “تفاد” و”بسرطون” في عمق مناطق سيطرة التنظيم الإرهابي باتجاه الحدود التركية.



وتقع بلدتي “المنصورة” و”خان العسل” قرب المدخل الغربي لمدينة حلب وفي بداية الطريق السريع (حلب- معبر باب الهوى -من جهة حلب-) المركز الحدودي مع تركيا، مرورا بمدينة “دارة عزة”.



ومن جهة أخر قامت وحدات من الجيش السوري بتمشيط بلدة المنصورة في ريف حلب الغربي، بعد تحريرها من الإرهاب، بحسب “سانا”.



وشهدت مدينة خان العسل مجزرة مريعة راح ضحيتها أكثر من 123 جنديا سوريا إضافة للمدنيين، بحسب وكالة “سانا”، تم إعدامهم بطريقة وحشية على يد مجموعات إرهابية معارضة بتاريخ 22يوليو/تموز من عام 2013، ما زالت تفاصيلها المؤلمة عالقة بذاكرة الشعب السوري.