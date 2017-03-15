الجيش يتوغل في القابون

واصل الجيش العربي السوري المرحلة الثانية من عمليته في شرقي العاصمة ضد جبهة النصرة الإرهابية، وتوغل في حي القابون، وذكرت صفحات على موقع «فيسبوك» أن «الجيش السوري أنهى التواجد المسلح في المزارع وبدأ بالمرحلة الثانية من معركة شمال شرق العاصمة (القابون)»، موضحين أن الجيش اختتم مرحلته الأولى في حرب المزارع بكفاءة عالية، نتج عنها مقتل 200 مسلح ينتمون إلى «جبهة النصرة» ومن ينضوون تحت رايتهم، وتم عزل حي برزة عن بساتينه وعن حيي تشرين والقابون والسيطرة على طريق الإمداد الإستراتيجي «الدرب الطويلة»، وتضييق للخناق حول المجموعات المسلحة لينكفئوا إلى الكتل السكنية وحرمانهم من المناورة والهجوم عبر المزارع.

أما المرحلة الثانية بحسب الصفحات، فإن الجيش بدأها منذ 3 أيام بـ«هجوم موسع على مواقع النصرة داخل الكتل السكنية وأطراف المزارع من عدة جبهات، وتقدم مشاة الجيش في الجهة الشمالية الشرقية لحي تشرين باتجاه شارع الحافظ من محور مسبح البستان وسيطر على مراكز أمنية للمسلحين وعدة كتل سكنية ومزارع تحصن بها مسلحو النصرة وضبط شبكة أنفاق وخنادق تستخدم كطرق إخلاء وإمداد».

ووفق المصادر، فإن الجيش تقدم أمس في المحور الشمالي الشرقي لحي القابون وفرض السيطرة على جوامع النعمان والقاسم والحسين ومعظم كتل البناء المحيطة بعد معارك عنيفة مع مسلحي النصرة، على حين نفى مصدر آخر حسب الصفحات ما تناقله المسلحون عن تقدمهم في مزارع برزة وأكد إفشال الجيش لمحاولة تسلل عبر الخنادق وقتل 4 مسلحين وجرح آخرين.

المصدر: الوطن+ وكالات