القوات الجوية تحول مسلحي النصرة في ريف حماة إلى غبار ( فيديو )
الاتفاق التركي الأمريكي ضد دمشق
لازيادة قريبة للرواتب والأجور
الاحتلالان الأميركي والتركي يتفقان على إنشاء «الآمنة» شمال سورية!
لقاء سوري ـــ عراقي في القائم: افتتاح المعبر مطلع أيلول؟
الجيش يحرر بلدة الزكاة شمال حماه بعد 7سنوات
استشهاد عدد من المدنيين بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في القحطانية بريف الحسكة
«أ ف ب»: أميركا لم تتمكن من إقناع أنقرة بعدم التحرّك ضد الأكراد
طريق النفط الإيراني والعراقي إلى أوروبا: توتر مضيق هرمز يحيي «البوابة السورية»!
الاحتلال الأميركي يواصل إدخال المعدات العسكرية لشرق البلاد
الجيش يدمي الإرهابيين بريف حماة
استشهاد طفلة وامرأة وإصابة 6 مدنيين باعتداء على قرى ريف حماة الشمالي
داعشية تشتكي الاغتصاب من قبل عناصر قسد في مخيم الهول
التهديد التركي بتدخل أبعد في سورية
تركيا تعلن عن توقيت عمليتها العسكرية ضد الأكراد شرق الفرات

الجيش يتقدم في ريف حماة الشمالي

إثر استعادته السيطرة على قرية الأربعين في ريف حماة الشمالي أول من أمس، تمكن الجيش السوري، صباح أمس، في أعقاب اشتباكات عنيفة مع مقاتلي «هيئة تحرير الشام»، من السيطرة على قرية الزكاة المجاوِرة. جاء هذا بعدما شنّ المسلحون، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، هجوماً كبيراً على مواقع الجيش في الزكاة وحصرايا، ما اضطر قوات الجيش إلى «الانسحاب من بعض مواقعها المتقدمة»


وأضاف المصدر أن «قوات الجيش صدّت الهجوم، وانتقلت إلى الهجوم المعاكس، وأعادت الوضع إلى ما كان عليه بعدما كبّدت الإرهابيين خسائر كبيرة». وبموازاة ذلك، استشهد عدد من المدنيين نتيجة انفجار سيارة مفخخة وسط بلدة القحطانية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي. وفي التفاصيل، فإن «إرهابيين فجروا سيارة مفخخة كانت مركونة بجانب مركز الاتصالات في بلدة القحطانية، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص بينهم 3 أطفال»، وفقاً لما ذكرته «سانا» أيضاً. وفي وقت لاحق، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير السيارة، بحسب ما أوردته مواقع تابعة للتنظيم.