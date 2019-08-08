الجيش يتقدم في ريف حماة الشمالي

إثر استعادته السيطرة على قرية الأربعين في ريف حماة الشمالي أول من أمس، تمكن الجيش السوري، صباح أمس، في أعقاب اشتباكات عنيفة مع مقاتلي «هيئة تحرير الشام»، من السيطرة على قرية الزكاة المجاوِرة. جاء هذا بعدما شنّ المسلحون، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، هجوماً كبيراً على مواقع الجيش في الزكاة وحصرايا، ما اضطر قوات الجيش إلى «الانسحاب من بعض مواقعها المتقدمة»



وأضاف المصدر أن «قوات الجيش صدّت الهجوم، وانتقلت إلى الهجوم المعاكس، وأعادت الوضع إلى ما كان عليه بعدما كبّدت الإرهابيين خسائر كبيرة». وبموازاة ذلك، استشهد عدد من المدنيين نتيجة انفجار سيارة مفخخة وسط بلدة القحطانية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي. وفي التفاصيل، فإن «إرهابيين فجروا سيارة مفخخة كانت مركونة بجانب مركز الاتصالات في بلدة القحطانية، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص بينهم 3 أطفال»، وفقاً لما ذكرته «سانا» أيضاً. وفي وقت لاحق، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير السيارة، بحسب ما أوردته مواقع تابعة للتنظيم.