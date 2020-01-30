الجيش يتقدم في ريف حلب الجنوبي ويصل إلى مشارف الطريق الدولي

أحرزت وحدات الجيش العربي السوري مساء أمس الأربعاء، تقدماً جديداً على محاور القتال في ريف حلب الجنوبي، وتمكنت من استعادة سيطرتها الكاملة على بلدة “خان طومان” الاستراتيجية المشرفة على طريق عام حلب – دمشق الدولي.



وجاء تقدم الجيش إثر سلسلة هجمات عنيفة نفّذتها وحداته باتجاه نقاط من تبقى من المسلحين الذين كانوا يتحصنون داخل البلدة، حيث أن عمليات التمهيد الناري المكثفة التي تم تنفيذها عبر سلاحي الصواريخ والمدفعية، كسرت خطوط دفاع المسلحين وأجبرتهم على الانكسار والتراجع عن “خان طومان”.



وخلال تقدمه باتجاه البلدة، سيطر الجيش العربي السوري على عدد من النقاط الواقعة في محيطها، كـ “تلة القراصي”، ومعمل البرغل، إلى جانب معظم التلال الحاكمة في المنطقة، كما أصبحت قرية “القراصي” وما يجاورها، من ضمن المناطق الساقطة نارياً بيد الجيش السوري.



وخلال عمليات تقدمه باتجاه “خان طومان” عثر الجيش على عدد كبير من الأنفاق التي كان مسلحو “جبهة النصرة” يتحصنون بداخلها ويعتمدونها كخطوط دفاعية تؤمّن لهم حرية التنقل والتحرك على خطوط النار.



وأفادت مصادر ميدانية من ريف حلب الجنوبي بأن المجموعات المسلحة كانت عاجزة عن التصدي أو الوقوف أمام تقدم وحدات الجيش السوري، وخاصة بعد تدمير معظم خطوطها الدفاعية في المنطقة بفعل عمليات التمهيد الناري التي سبقت التقدم البري.



وحاول المسلحون في وقت متأخر من ليلة أمس الهجوم على بلدة “خان طومان” للسيطرة عليها مجدداً، إلا أن وحدات الجيش تمكنت من التعامل مع الهجوم وصدّه بالكامل بعد إيقاع خسائر بشرية ومادية كبيرة بين صفوف المسلحين ما أجبرهم على التراجع والانسحاب.



وتعتبر بلدة “خان طومان” من أخطر وأهم معاقل المسلحين في ريف حلب الجنوبي، كما للبلدة أهمية استراتيجية كبيرة من حيث إشرافها على الطريق الدولي، إلى جانب موقعها الهام الذي يعطي الجيش السوري أفضلية كبيرة لاستمرار التقدم وقضم المناطق التي يسيطر عليها المسلحون في الريفين الغربي والجنوبي من حلب.



وكان الجيش السوري أحرز خلال اليومين الماضيين تقدماً لافتاً على محاور جنوب وغرب حلب، حيث سيطر على معظم التلال الحاكمة في المنطقة إلى جانب رحبة ومستودعات “خان طومان” وقرية “معراتا”، ومنطقة الراشدين الخامسة، وجمعية الصحفيين.

زاهر طحان