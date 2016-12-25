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2016-12-25 08:49
الجيش يتقدم في الغوطة الشرقية ومصالحات قادمة في وادي بردى

حقق الجيش العربي السوري أمس مزيدا من التقدم في غوطة دمشق الشرقية، ونقلت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مصدر ميداني قوله: إن الجيش العربي السوري «بسط سيطرته على 25 مزرعة وكتلة بناء في الـ24 ساعة الماضية في مثلث البحارية ميدعاني حزرما، إثر معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة».
وأضاف المصدر: «تمكن الجيش العربي السوري من صد هجوم عنيف من قبل المجموعات المسلحة على المواقع المسيطر عليها حديثا وتمكن من قتل 15 مسلحا وجرح آخرين وتدمير سيارة دفع رباعي مزودة برشاش ثقيل، حيث انخفضت وتيرة المعارك مساء أمس دون أي تقدم لصالح المجموعات المسلحة».

- من جهة أخرى أكد محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم أن المصالحة في منطقة وادي بردى وعين الفيجة مستمرة والمسلحون يحاولون المفاوضة على بعض الشروط إلا أنه تم إبلاغهم أن الشروط ذاتها التي طبقت بقدسيا والتل.
و أوضح إبراهيم أن الشروط أن تدخل الدولة إلى المنطقة وهي خالية من المسلحين، والمسلح الذي يريد أن يخرج يتم تأمينه، والذي يريد أن يبقى تتم تسوية وضعه، لافتاً إلى أنه يتم إعطاء مهلة 6 أشهر للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية.

ورداً على قيام التنظيمات المسلحة بتلويث مياه الشرب القادمة إلى دمشق بالملوثات والمازوت، قام الجيش العربي السوري بـ«قصف مدفعي وصاروخي مكثف» على مواقعهم في بسيمة وعين الفيجة، بالترافق مع تقدمه في جرود بسيمة، في وقت وصلت إلى المنطقة تعزيزات من الجيش وأسلحة حديثة استعداداً للبدء بالمرحلة الثانية من العملية العسكرية هناك، وفق ما نقلت صفحات على «فيسبوك».

المصدر: الوطن

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