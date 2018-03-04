الجيش يتقدم في الغوطة الشرقية من الجهة الجنوبية

اعلن الإعلام الحربي أن الجيش السوري سيطر على بلدات أوتايا والنشابية وحزرما في الغوطة الشرقية لدمشق، في وقتٍ أعلن فيه مصدر إعلامي أن الجيش كسر خطوط دفاع الجماعات المسلحة جنوب غوطة دمشق.





يأتي ذلك في وقتٍ دارت فيه اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش السوري والمسلحين في بساتين حرستا.





وألقت مروحيات الجيش السوري اليوم السبت منشورات جديدة على قرى وبلدات الغوطة بريف دمشق، وذلك لإعلام المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية بطرق الوصول إلى الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين عبر مخيم الوافدين.





وقال مصدر عسكري إن المنشورات تضمنّت الإجراءات التي يجب على المدنيين اتباعها للوصول بشكل آمن إلى الممر المحدد لخروج المدنيين باتجاه مخيم الوافدين، تمهيداً لنقلهم إلى مقر الإقامة المؤقتة في الدوير بريف دمشق.





وأوضح المصدر أن مروحيات الجيش ترمي المنشورات بشكل يومي فوق جميع قرى وبلدات الغوطة لضمان وصولها إلى جميع المواطنين.





وذكر المصدر أن المسلحين يستهدفون بالقذائف ورصاص القنص معبر الوافدين.





مركز المصالحة الروسي قال من جهته اليوم السبت، إن جبهة النصرة تعدّ لعمليات استفزاز في الغوطة الشرقية لإفشال الهدنة وإيصال المساعدات الإنسانية.





وأضاف أن المسلحين يمنعون المدنيين مجدداً من الخروج من الغوطة، كما أنهم يستخدمون المدنيين بنشاط لحفر الأنفاق.





مركز المصالحة أشار أيضاً إلى استمرار قصف دمشق خلال الهدنة، معتبراً أن هذا الأمر “يعدّ جريمة حرب يجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة”.





وأكد المتحدث باسم المركز الروسي اللواء فلاديمير زولوتوخين أن “المسلحين في الغوطة الشرقية يفتشون منازل المدنيين، ويصادرون منها أطعمتهم والبطاقات التي تسمح لهم الخروج من المدينة”، مشيراً إلى أن هذا الأمر “يؤدي إلى تعقيد الوضع الإنساني بشكل مصطنع في المنطقة”.





وكان مراسلنا قال أمس الجمعة إنّ الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية خرقت الهدنة وقامت باستهداف معبر مخيم الوافدين المخصص لخروج المدنيين بعدة قذائف في خرق للهدنة المعلنة.





ولليوم الرابع على التوالي أعلن الجيش الروسي هدنة لمدة خمس ساعات في الغوطة الشرقية.





وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة إن المسلحين في سوريا أطلقوا 28 قذيفة، موضحةً أنهم يستعدون لاعتداءات في الغوطة الشرقية بموادٍ سامة.





وأشارت إلى أن الوضع في منطقة الممر الإنساني فيها ما زال متوتراً والطريق إليه يتعرّض لنيران القناصين.



