الجيش يتقدم غرب حلب

استعاد الجيش العربي السوري السيطرة على مناطق الراشدين 5 ومعراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح ومستودعات خان طومان غرب حلب.



وطهرت“وحدات الجيش معراتا ومستودعات الوقود ورحبة التسليح ومستودعات خان طومان و منطقة الراشدين 5 من الإرهابيين غرب حلب”بحسب سانا.



وذكرت إذاعة “شام إف إم” المحلية بأن “وحدات الجيش تبسط سيطرتها على كامل منطقة الراشدين الخامسة وجمعية الصحفيين غرب حلب بعد اشتباكات مع المسلحين”.



بدورها، أكدت وكالة “ستيب نيوز” المعارضة استعادة الجيش السوري السيطرة على مناطق الراشدين 5 وخربة معراتا وتلة الزيتون ومستودعات خان طومان غرب حلب.



وكان الجيش العربي السوري قد استعاد سيطرته على مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، أمس الثلاثاء، بعد معارك عنيفة ضد مسلحين “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الأخرى، والتي تعتبر معقلاً رئيسياً لهم في الريف الإدلبي.