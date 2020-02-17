الجيش يتقدم على الطريق “62” غرب حلب مطهرا 3 بلدات قرب “نقطة تركية”

سيطر الجيش السوري على 3 بلدات جديدة باتجاه مدينة “دارة عزة” الواقعة إلى الغرب من مدينة حلب بنحو 25 كيلومترا.



وسيطرت وحدات الجيش السوري باشرت عملياتها الصباحية على بلدات “عنجارة” و”القاسمية” و”حور” إلى الشمال من طريق (حلب- دارة عزة- معبر باب الهوى الحدودي/ الطريق 62).



وأشار إلى أن تقدم الجيش العربي السوري على الطريق السريع (62) يجعله في وضعية الإشراف الناري على بلدة “قيتان الجبل”، أحد أبرز معاقل تنظيم “جبهة النصرة” (الإرهابي والمحظور في روسيا) في منطقة “جبال سمعان” شمالا، وعلى بلدة “السلوم” غربا، مقتربا بذلك من “نقطة المراقبة” التي أقامها الجيش التركي في محيط بلدة “الشيخ عقيل” حتى 4 كيلومتر، ولا يفصله عنها سوى بلدة “قيتان الجيل”.



ويواصل الجيش عملياته في ريف حلب الغربي، بعدما نجح مساء أمس في تطهير عشرات البلدات والقرى الممتدة على منطقة تقارب مساحتها 200 كيلومترا مربعا، وسط انهيار كبير في صفوف مسلحي “جبهة النصرة” و”الحزب الإسلامي التركستاني” المنتشرين في المنطقة.



هذا ورصدت عدسة “سبوتنيك”، يوم أمس الأحد، اللقطات الأولى من منطقة “جمعية الزهراء” الممتدة غرب مدينة حلب، وذلك فور تحريرها من قبل الجيش السوري.



سبوتنيك