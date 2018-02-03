الجيش يتقدم بسرعة في أرياف حلب وإدلب ويسيطر على عدة قرى وتلال
واصل الجيش السوري تقدمه في أرياف إدلب وحلب موسعا طوق الأمان حول مطار أبو الظهور العسكري ومضيقا الخناق على التنظيمات الإرهابية المسيطرة على المنطقة.
وأكد الإعلام الحربي في بيان اليوم أن الجيش السوري وسع سيطرته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي مسيطرا على قرية تل طوفان وتلتها بعد اشتباكات مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والفصائل المتحالفة معه.
وعلى جبهة ريف حلب الجنوبي تقدم الجيش السوري وسيطر على قرى كفر حداد – زيارة المطخ – وريدة – زمار وعلى تلة وريدة.
وبهذا التقدم الميداني يصبح الجيش على أعتاب مدينة سراقب الاستراتيجية بريف إدلب والتي تعتبر من أهم معاقل النصرة وصلة وصل رئيسية بين إدلب وريف حلب الغربي.
المصدر : الإعلام الحربي
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