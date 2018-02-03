الجيش يتقدم بسرعة في أرياف حلب وإدلب ويسيطر على عدة قرى وتلال

واصل الجيش السوري تقدمه في أرياف إدلب وحلب موسعا طوق الأمان حول مطار أبو الظهور العسكري ومضيقا الخناق على التنظيمات الإرهابية المسيطرة على المنطقة.

وأكد الإعلام الحربي في بيان اليوم أن الجيش السوري وسع سيطرته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي مسيطرا على قرية تل طوفان وتلتها بعد اشتباكات مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والفصائل المتحالفة معه.