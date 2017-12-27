الجيش يتقدم باتجاه قرية أم حارتين بريف حماة

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية عمليات نوعية ضد تجمعات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في ريف حماة الشمالي الشرقي.





وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية تقدمت باتجاه قرية أم حارتين بالريف الشمالي الشرقي بعد عمليات مركزة ضد تجمعات وتحصينات تنظيم جبهة النصرة سقط خلالها العديد من إرهابييه قتلى ومصابين.





وأشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في محيط قريتي قبيبات أبو الهدى ورأس العين وسط حالة من الانهيار والتخبط في صفوف الإرهابيين بعد تكبدهم خسائر بالأفراد والعتاد.





وتنفذ وحدات من الجيش منذ نحو شهرين عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب لاجتثاث إرهابيي “جبهة النصرة” أسفرت حتى الآن عن السيطرة على العديد من القرى والبلدات كان آخرها تل الأسود والكتيبة المهجورة بريف إدلب الجنوبي بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.





وشنت مجموعات مسلحة فجر اليوم هجوما عنيفا على محور قرية مريمين في ريف حمص الشمالي الغربي وذلك في خرق لاتفاق منطقة تخفيف التوتر.





وأشار مصدر عسكري في حمص إلى أن وحدات من الجيش خاضت فجر اليوم اشتباكات عنيفة مع مجموعات مسلحة هاجمت من اتجاه منطقة الحولة التجمعات السكنية والنقاط العسكرية على محور قرية مريمين في الريف الشمالي الغربي.





وبين المصدر أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد مقتل وإصابة العديد من افراد المجموعات المسلحة واجبار من تبقى منهم على الفرار.





ولفت المصدر إلى أن المجموعات المسلحة استهدفت منازل قرية مريمين بالقذائف الصاروخية ما تسبب بالحاق أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة دون وقوع اصابات بين المواطنين.



