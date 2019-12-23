الجيش يتقدم باتجاه قرى معرة النعمان التي تعتبر من أهم معاقل المسلحين في ريف إدلب

تمكن الجيش العربي السوري من استعادة المزيد من القرى في ريف إدلب الجنوبي الشرقي خلال المعارك العنيفة التي يخوضها في الأيام الثلاثة الأخيرة، ويواصل تنفيذ ضربات مركزة على المواقع التي تنتشر فيها المجموعات المسلحة في تلك المنطقة.



وأكدت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” أن الجيش وبعد أن استعاد بلدة التح الاستراتيجية وعدداً من القرى والمزارع المحيطة بها، تقدم اليوم باتجاه قرى دير الشرقي وبابولين وأبو مكي وبلدة جرجناز التي تعتبر أحد أكبر معاقل المجموعات المسلحة في ريف مدينة معرة النعمان.



وأشارت الوكالة إلى أن الجيش خاض اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة على الأطراف الجنوبية لبلدة جرجناز، حيث فر العديد من المسلحين باتجاه عمق البلدة وتحصنوا في منازل الأهالي واتخذوهم دروعاً بشرية ومنعوهم من المغادرة إلى المناطق الآمنة.



من جهته، أفاد “المرصد” المعارض بأن الجيش العربي السوري مستمر بالتقدم واستعاد المزيد من القرى على الرغم من الظروف الجوية السيئة، مشيراً إلى أن الجيش السوري كثف من استهدافاته لمواقع المسلحين في ما تبقى من قرى واقعة بريف مدينة معرة النعمان، وسط استمرار الهجوم البري، ما تسبب بمقتل مئات المسلحين.