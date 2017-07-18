الجيش يتقدم باتجاه السخنة ويحرر المزيد من حقول الغاز والنفط بريف الرقة

أعلن مصدر عسكري سوري أن الجيش واصل تقدمه باتجاه مدينة السخنة أقصى ريف حمص الشرقي وذات الموقع الاستراتيجي على طريق فك الحصار عن دير الزور.

المصدر قال أن الجيش سيطر على نقاط هامة جنوب غرب السخنة بــ 10 كم وقضى خلال التقدم على أعداد من إرهابيي تنظيم “داعش”.

وعلى جبهة ريف الرقة الجنوبي واصل وحدات الجيش العاملة على هذه الجبهة تقدمها وسيطرت على حقول دبيسان شرق بئر حوران وبئر رميلان جنوب بئر الزملة ورجم الجوزة جنوب مدينة الرصافة الأثرية، حسب ما نقل الإعلام الحربي.



المصدر : وزارة الدفاع السورية + الإعلام الحربي