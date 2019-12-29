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الجيش يتصدى لهجوم لـ”النصرة” في محيط بلدتي جرجناز والتح في ريف إدلب الجنوبي الشرقي

تمكن الجيش السوري من التصدي لهجوم عنيف لمسلحي “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الأخرى المتحالفة معها، في محيط بلدتي جرجناز والتح في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، استخدم خلاله المسلحون العربات المفخخة.

وأفادت وكالة “سانا” بأن “وحدات الجيش العربي السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي صدت، اليوم السبت، هجوماً شنته المجموعات الإرهابية على محور جرجناز-التح وكبدتهم خسائر كبيرة بالمعدات والأفراد”.


و “فجرت وحدات الجيش عربتين مفخختين إحداهما على محور التح والثانية على محور جرجناز دفعت بهما المجموعات الإرهابية لإحداث خرق في خطوط الاشتباك”.


و ردت “وحدات الجيش على المجموعات الإرهابية من تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة بها بعد الاشتباك معهم بالأسلحة المناسبة ودمرت أسلحتهم وألحقت بهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وتابعت استهداف فلولهم التي فرت باتجاه مناطق انتشارها في مدينة معرة النعمان”.


وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قد أعلنت في الـ 24 من الشهر الجاري، في بيان، استعادة السيطرة على ما يزيد عن 320 كيلومتراً مربعاً وأكثر من أربعين بلدة وقرية بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، بعد معارك عنيفة ضد مسلحي “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الأخرى