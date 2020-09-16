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الجيش يتصدى لهجوم في ريف حماة ولا تغيير في خريطة السيطرة

تصدى الجيش العربي السوري لهجوم شنته المجموعات المسلحة على مواقعه في ريف السلمية شمالي محافظة حماة.

وأكدت إذاعة “شام إف إم” أن الجيش السوري تصدى لمحاولة هجوم نفذها مسلحون على محور بلدة الشحاطية في ريف السلمية.

وأضافت الإذاعة أن الجيش  تمكن من التصدي بنجاح لهذا الهجوم، دون أن يحدث أي تغييرات في خريطة السيطرة.

 

يشار إلى أن المجموعات المسلحة تعمد باستمرار إلى شن هجمات ومحاولات تسلل على مواقع للجيش السوري في أرياف حماة وإدلب، في حين يتمكن الأخير باستمرار من التصدي لخروقات هذه المجموعات ويوقع في صفوفهم القتلى إضافة إلى تدمير آلياتهم.