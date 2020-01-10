الجيش يتصدى لهجوم على نقاطه في ريف إدلب الجنوبي الشرقي

في ظل الهدوء الحذر الذي تشهده جبهات أرياف إدلب، تصدى الجيش العربي السوري لهجوم شنه مسلحو “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الموالية لها في منطقة معرة النعمان على مشارف قريتي سمكة والبرسا في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.



واستغلت “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الموالية لها “الأحوال الجوية والضباب لشن هجوم بأعداد كبيرة على نقاط عسكرية بعد اعتدائها بالقذائف الصاروخية باتجاه نقاط الجيش في محيط قريتي سمكة والبرسا التابعتين لمدينة معرة النعمان” مشيرةً إلى تصدي الجيش للهجوم وإسقاط قتلى ومصابين في صفوف المسلحين بعد اشتباكات عنيفة معهم.



فيما نفذت“وحدات الجيش ضربات مركزة بسلاحي الصواريخ والمدفعية على مواقع انتشار المجموعات الإرهابية وتحصيناتها في محيط معرة النعمان وسراقب أبرز معاقل التنظيمات الإرهابية بالريف الجنوبي الشرقي”.



وتشهد خطوط التماس في محافظة إدلب منذ أيام هدوء حذر سبقه عمليات عسكرية للجيش السوري تمكن على إثرها من استعادة السيطرة على أكثر من 320 كيلومتراً مربعاً تضم أكثر من 40 قرية وبلدة.