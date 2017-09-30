الجيش يتصدى لهجوم تنظيم “داعش” على طريق دير الزور-تدمر وتقضي على عدد من إرهابييه

تصدت وحدات من الجيش العربي السوري لهجوم عنيف شنه إرهابيو تنظيم “داعش” على الطريق الدولي دير الزور-تدمر في عمق البادية السورية.

وذكر مصدر عسكري في دير الزور إن مجموعات إرهابية كبيرة من تنظيم “داعش” هاجمت خلال الساعات الماضية نقاط الجيش العاملة على حماية الطريق الدولي بين دير الزور وتدمر في منطقة الشولا وكباجب بعمق البادية السورية.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش والقوات الرديفة والحليفة بتغطية من الطيران الحربي والمروحي تعاملت مع الهجوم الإرهابي بالأسلحة المناسبة وأوقعت بين صفوف الإرهابيين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

وبين المصدر أن وحدات الجيش تعمل حالياً على تطهير المنطقة من فلول إرهابيي “داعش” وتأمين الطريق الدولي لتأمين حركة المرور على الطريق بشكل تام.

وكانت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة سيطرت خلال الأسابيع القليلة الماضية على مدينة السخنة وبلدة كباجب وقريتي الشولا والمالحة في طريقها لإعادة فتح طريق دير الزور-تدمر.

إلى ذلك خاضت وحدات من الجيش تحت غطاء من الطيران الحربي اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “داعش” في حويجة صكر وعلى محور خشام وحطلة فوقاني بينما قصف سلاح المدفعية تحركات إرهابيي “داعش” وأوكارهم في حطلة واحياء الرشدية والحويقة والعرضي وكنامات وخسارات.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات أسفرت عن إيقاع قتلى ومصابين بين صفوف إرهابيي “داعش” وتدمير العديد من آلياتهم وأوكارهم.

وحققت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة أمس تقدماً جديداً خلال عملياتها المتواصلة لدحر إرهابيي تنظيم “داعش” من دير الزور عبر سيطرتها على عدة نقاط باتجاه قرية حطلة فوقانى بعد تكبيد التنظيم خسائر بالأفراد والعتاد.

المصدر: سانا