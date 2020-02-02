الجيش يتصدى لهجوم بالمفخخات غرب مدينة حلب

تمكن الجيش العربي السوري من التصدي لهجوم عنيف،أمس السبت، لمسلحي “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الأخرى غرب مدينة حلب استخدم خلاله المسلحون العربات المفخخة.



وأفادت وكالة “سانا” الرسمية بأن “وحدات الجيش العربي السوري تتصدى لهجوم إرهابي بـ/4/ عربات مفخخة وتدمرها قبل وصولها إلى أهدافها على أطراف حي جمعية الزهراء غرب حلب”.



وأكدت الوكالة بأن “وحدات الجيش العربي السوري وجهت ضربات صاروخية ومدفعية مركزة ضد التنظيمات الإرهابية على امتداد محور جمعية الزهراء غرب حلب”.



وبحسب المصدر نفسه، تزامن الهجوم مع استهداف أحياء الشهباء الجديدة وحلب الجديدة والجميلية من قبل المسلحين بالقذائف الصاروخية.



وذكرت “إذاعة شام إف إم” المحلية بأن “الجيش أحبط الهجوم العنيف الذي نفذه المسلحون على محاور أطراف حي جمعية الزهراء غرب مدينة حلب وأجبرهم على الانكسار والتراجع بعد تكبيدهم خسائر فادحة”.



وتابعت الإذاعة بأن “عناصر الجيش تمكنوا خلال عمليات صد الهجوم من تفجير 4 عربات مفخخة يقودها انتحاريون قبل وصولها إلى أهدافها كما أوقعوا المسلحين المهاجمين ضمن عدة كمائن ما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة منهم”.



بدوره، ذكر موقع “عنب بلدي” المعارض بأن “جبهة النصرة” تبنت الهجوم بالعربات المفخخة التي شنته على نقاط للجيش السوري غرب مدينة حلب والذي صده الأخير.



ويتابع الجيش السوري عملياته العسكرية في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي وقد استعاد السيطرة على قرية “القلعجية” وتلال “القرّاصي” وصولاً إلى قرية “الخالدية” القريبة من الأوتستراد الدولي، أول أمس الجمعة.