الجيش يتصدى لهجوم إرهابيين ويوقعهم قتلى ومصابين

تصدت إحدى وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف حماة الشمالي لهجوم مجموعة إرهابية على إحدى النقاط العسكرية شمال غرب السقيلبية.



وذكر مصدر ميداني في حماة أن وحدة من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعة إرهابية شنت هجوما باتجاه إحدى النقاط شمال غرب السقيلبية بالريف الشمالي.



وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم الإرهابي بعد مقتل وإصابة أغلب الإرهابيين وإجبار من تبقى منهم على الفرار.



ولفت المصدرإلى أن المعلومات الأولية تشير إلى استشهاد وجرح عدد من جنودنا البواسل أثناء صدهم الهجوم الإرهابي.



وردت وحدات الجيش العاملة في حماة أمس على خروقات الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد وأوقعت بين صفوفهم قتلى ومصابين في كفرزيتا وعلى محور السرمانية ودوير الأكراد في سهل الغاب بريف حماة وفي قرى الدير الشرقي وخان السبل ومعر شمارين وخان شيخون بالريف الجنوبي الشرقي لإدلب.