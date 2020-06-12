الجيش يتصدى لمحاولة تسلل باتجاه مواقعه في ريف السلمية

تصدى الجيش العربي السوري لمحاولة تسلل قامت بها مجموعات من فلول تنظيم “داعش” على مواقعه في ريف حماة الشرقي.



ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر عسكري تأكيده على أن وحدات الجيش العربي السوري العاملة شرق ناحية عقيربات في ريف سلمية الشرقي تصدت أمس الأربعاء، لمجموعات مسلحة من فلول تنظيم “داعش” حاولت الاعتداء على نقاطه.



وأفاد المصدر بأن تصدي الجيش لهذه المجموعات تسبب بمقتل العديد من المسلحين إضافة إلى تدمير عتادهم، وذلك بمؤازرة من الطيران الحربي.



وذكر المصدر أن الطيران الحربي دمر للمسلحين سيارات بيك آب مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة وبمن فيها من إرهابيين.



كما استهدف الجيش بمدفعيته الثقيلة تحركات للمسلحين في العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وفي الفطيرة وكنصفرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، محققاً فيها إصابات مباشرة.



يشار إلى أن المجموعات المسلحة حاولت قبل أيام التسلل باتجاه نقاط للجيش محاولة السيطرة على عدد من المناطق في حين تمكن الجيش من التصدي لهذا التسلل واستعاد السيطرة على كافة النقاط التي تسلل لها المسلحون.