الجيش يتصدى لمحاولة تسلل باتجاه مواقعه في ريف السلمية
إيران وروسيا تدعوان لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية
إعفاء رئيس مجلس الوزارء المهندس عماد خميس من منصبه
لبنان وسوريا: وحدة الحصار والمواجهة
الأسعار والدخل في سورية، أي ميزان؟
قبيلة عمر المختار لأردوغان: لا تذكر اسمه على لسانك وأحفاده سيقاتلون الغزو التركي
ريف الرقة .. مسلحو تركيا يعتقلون أكثر من 30 شاب ويهددون بحرق المزيد من الأراضي الزراعية
الاحتلال الأمريكي يُدخل تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة شرق الفرات السورية
الخارجية: الإدارة الأمريكية مسؤولة عن معاناة السوريين
مظاهرات في ريف دير الزور ضد ممارسات “قسد” والاحتلال الأمريكي
إصابات بين الجنود الأمريكيين إثر تحطم طائرة عسكرية بقاعدة التاجي شمالي بغداد
مسلح سابق في تنظيم “داعش” يروي كيف جندته الاستخبارات البريطانية في سورية
احتجاجات جديدة ضد ممارسات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي في قرى جنوب الحسكة
الحسكة: أكثر من 16 ألف هكتار مزروعة بالقمح والشعير تضررت جراء الحرائق
قرارت حكومية مهمة.. واسئناف عمل الفعاليات بنسبة 30٪

الجيش يتصدى لمحاولة تسلل باتجاه مواقعه في ريف السلمية

تصدى الجيش العربي السوري لمحاولة تسلل قامت بها مجموعات من فلول تنظيم “داعش” على مواقعه في ريف حماة الشرقي.


ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر عسكري تأكيده على أن وحدات الجيش العربي السوري العاملة شرق ناحية عقيربات في ريف سلمية الشرقي تصدت أمس الأربعاء، لمجموعات مسلحة من فلول تنظيم “داعش” حاولت الاعتداء على نقاطه.

وأفاد المصدر بأن تصدي الجيش لهذه المجموعات تسبب بمقتل العديد من المسلحين إضافة إلى تدمير عتادهم، وذلك بمؤازرة من الطيران الحربي.

وذكر المصدر أن الطيران الحربي دمر للمسلحين سيارات بيك آب مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة وبمن فيها من إرهابيين.

كما استهدف الجيش بمدفعيته الثقيلة تحركات للمسلحين في العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وفي الفطيرة وكنصفرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، محققاً فيها إصابات مباشرة.


يشار إلى أن المجموعات المسلحة حاولت قبل أيام التسلل باتجاه نقاط للجيش محاولة السيطرة على عدد من المناطق في حين تمكن الجيش من التصدي لهذا التسلل واستعاد السيطرة على كافة النقاط التي تسلل لها المسلحون.