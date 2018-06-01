الجيش يتصدى لعدة هجمات على نقاطه في البادية

ذكر مصدر عسكري في محافظة حمص أن وحدات مشتركة من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة تصدت اليوم لعدة هجمات شنها تنظيم (داعش) الإرهابي باتجاه النقاط والمواقع العسكرية الواقعة في المنطقة والممتدة على محور الحدود الإدارية المشتركة مع محافظة دير الزور وعلى اتجاه النقاط الواقعة بمحيط حميمة والمحطة الثانية في البادية الشرقية بأقصى الريف الشرقي للمحافظة، مبيناً أن القوات العسكرية العاملة هناك تمكنت من احتواء الهجمات تلك وإفشالها بعد اشتباكات عنيفة طالت لساعات وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من إرهابيي (داعش) المهاجمين وإجبار الباقين منهم على الانكفاء والتراجع .

وأوضح المصدر أن الطيران الحربي نفذ خلال الساعات الماضية سلسلة غارات مكثفة على مواقع (داعش) ومحاور تحركات عناصره ونقاط انتشارهم على امتداد خطوط المواجهات بالبادية الشرقية وأوقع إصابات مباشرة في صفوف التنظيم.

وفي جانب آخر وحسبما أفاد مصدر مطلع في حمص فقد واصلت مكاتب لجان التسوية التي تم إحداثها في كل من مدينة الرستن وبلدة تلبيسة ومناطق تلدو وعز الدين والزعفرانة والدار الكبيرة بريفي حمص الشمالي والشمالي الغربي عملية تسوية أوضاع المسلحين الذين بقوا في مناطقهم ولم يخرجوا مع الإرهابيين إلى الشمال السوري وفق بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه، لافتاً إلى أنه تم اليوم تسوية أوضاع العشرات من المسلحين بعد تسليم أسلحتهم الفردية وتعهدهم بعدم العودة إلى حمل السلاح أو المساس بأمن سورية ومواطنيها مستقبلاً.

وكشف المصدر أن عملية تسوية المسلحين والمطلوبين انتهت في بعض قرى وبلدات الريفين الشمالي والشمالي الغربي، فيما تتواصل في باقي القرى والبلدات حتى إنجاز كامل هذا البند والانتهاء من تسوية جميع المسلحين والمطلوبين هناك، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من كامل عمليات التسوية في مختلف القرى والبلدات الباقية خلال أيام معدودة فقط.

وكالات