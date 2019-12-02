الجيش يتصدى لطائرات مسيرة للمسلحين في محيط مطار حماة العسكري

تمكنت المضادات الأرضية التابعة للجيش العربي السوري من التصدي لطائرات مسيرة تابعة للمسلحين في محيط مطار حماة العسكري مساء أمس الأحد.



وقالت قناة “الإخبارية” السورية إن الطائرات أطلقها “الإرهابيون”، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول الهجوم.



من جانبها، قالت قناة “روسيا اليوم” نقلاً عن مصادر محلية أنه تم سماع دوي انفجار جراء استهداف إحدى الطائرات المسيرة التي حاولت الاقتراب من المطار بالمضادات الجوية السورية.



ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من هدوء الاشتباكات العنيفة التي استمرت لساعات بين الجيش العربي السوري و”جبهة النصرة” وانتهت بتمكن الجيش إفشال هجوم لمسلحي “النصرة” في منطقة سنجار في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وأكد “المرصد” المعارض سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين.



وتسيطر “جبهة النصرة” على معظم مناطق محافظة إدلب الخارجة عن سيطرة الدولة السورية، في حين تواصل تركيا تقديم الدعم لـ”النصرة” على الرغم من تصنيفها على قائمة الإرهاب العالمي.