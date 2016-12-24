الجيش يتصدى لأعنف هجوم لـ “داعش“ على محاور الريف الشرقي بحمص
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2016-12-24 13:35
الجيش يتصدى لأعنف هجوم لـ “داعش“ على محاور الريف الشرقي بحمص

تصدت وحدات الجيش العربي السوري تؤازرها قوات الدفاع الوطني لأعنف هجوم شنه تنظيم “داعش” على جميع النقاط العسكرية في محاور جب الجراح ومكسر الحصان والمسعودية وتلول الهوى وأبو العلايا

وذكر مصدر ميداني ان التنظيم فتح جبهة طويلة امتدت ل 60 كم بعد منصف ليل الخميس مستغلا الضباب الكثيف والاحوال الجوية السيئة

وكان عناصر الجيش انسحبوا من نقطتين في محور المسعودية جراء الهجوم العنيف الذي نفذه عناصر تنظيم داعش ليتمكنوا بعدها من استعادة السيطرة على النقطتين وتدمير دبابة وسيارتي بيك آب و مدفع 57 وقتل أكثر من 20 مسلح بينهم شيشاني

وبين الدكتور منهل خليل مدير المشفى الوطني : ان كادر المشفى الطبي والفني استنفر منذ بدء الهجوم على المحور الشرقي

وأكد الدكتور الخليل أن المشفى استقبل 12 شهيداً و 19 جريحا من العسكريين والمدنيين اثر الاشتباك الذي استمر لليوم الثاني على التوالي

وقال قائد القطاع في ريف حمص الشرقي: ان عناصر الجيش بمؤازرة الدفاع الوطني تمكنوا من استعادة السيطرة على تلة المزار شرق المسعودية ونقطة اخرى كان تنظيم داعش قد احتلها في بداية الهجوم

وبين احد القادة الميدانيين في جبهة مكسر الحصان ان تنظيم “داعش” لم يتمكن من التقدم متراً واحداً في جبهة مكسر الحصان رغم عشرات القذائف التي استخدمها في التمهيد للهجوم

وكان تنظيم “داعش” ارتكب مجزرة بحق الاهالي في قرية مكسر الحصان قبل نحو 3 سنوات ليتم لاحقاً تدعيم الجبهات بمقاتلي النخبة من القوات الخاصة والمهام الخاصة والدفاع الوطني.

المصدر: الخبر

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