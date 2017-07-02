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الجيش يتسلم جثامين 13 شهيداً من ميليشيات درعا

في عملية تبادل جرت مع الميليشيات المسلحة، تسلّمت قوات الجيش العربي السوري جثامين 13 جندياً سقطوا شهداء في المعارك التي خاضتها القوات في حي المنشية في مدينة درعا.
ونقلت مواقع الإلكترونية معارضة، عما يسمى المكتب الإعلامي لغرفة عمليات «البنيان المرصوص» التابعة للميليشيات المسلحة في درعا، أن عملية التبادل جرت أمس الأول، حيث تسلّمت قوات الجيش جثامين 13 شهيداً، على حين استردت الميليشيات جثث 11 مقاتلاً قتلوا خلال ما سمتها «معركة الموت ولا المذلة» في حي المنشية المستمرة منذ شباط الماضي.
ونقلت المواقع عن مصدر قوله: إن عملية التبادل تلك هي مرحلة أولى، حيث من المرجح أن تليها مرحلة ثانية من المتوقع أن تتم بعد أيام، يتم خلالها تبادل أعداد كبيرة من جثث عناصر في ميليشيا «الجيش الحر»، قتلوا في كمين أعدته قوات الجيش العربي السوري لهم في الكتيبة المجهورة في بلدة إبطع، وقضى فيه نحو 40 مقاتلاً، في أواخر تشرين الأول الماضي.
وكان الجيش قد أطلق في أوائل حزيران الماضي معركة جديدة في درعا على تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي والميليشيات المسلحة المتحالفة معه، انطلاقاً من مخيم النازحين وتقدم داخله، على خلاف ما توقعت «النصرة» وحلفاؤها.
وأكد مصدر ميداني حينها، أن قوات الجيش بدأت عملية في مخيم درعا شرقي المدينة، وتقدمت على محور الجوية، مكبدة «النصرة» وحلفاءها خسائر فادحة.

وكالات

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