الجيش يتابع تقدمه ويسيطر على موقع الكينايات قرب مزرعة بيت جن في ريف دمشق

واصلت وحدات الجيش العربي السوري ومجموعات الدفاع الشعبية تقدمها في ملاحقة إرهابيي (جبهة النصرة) باتجاه مزرعة بيت جن بالتوازي مع رمايات نارية مكثفة على تحركاتهم على محور تل مروان ومغر المير بريف دمشق الجنوبي الغربي، حيث نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عملية على مواقع إرهابيي (جبهة النصرة) على محاور الكينايات تلة عامر بمحيط تل أحمر شمال شرق قرية حرفا إلى الجنوب من مزرعة بيت جن.





وأسفرت الاشتباكات حتى الآن عن السيطرة على موقع الكينايات بعد اجتثاث إرهابيي (النصرة) منه وتدمير أوكارهم وأسلحتهم وعتادهم.





وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم (جبهة النصرة) المرتبط بكيان العدو (الإسرائيلي) على محور تل مروان مغر المير ومحور نبع المنبج قرب مزرعة بيت جن أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة ومعدات لهم.





وكانت وحدات من الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية فرضت سيطرتها أمس على نقاط قرب نبع المنبج بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم (جبهة النصرة) قرب المدخل الشرقي لقرية مزرعة بيت جن.



