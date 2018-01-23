الجيش يتابع تقدمه ويحرر 8 قرى بريفي إدلب وحلب

أعلن مصدر عسكري استعادة السيطرة على 4 قرى بريف حلب الجنوبي الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم (جبهة النصرة) والتنظيمات المنضوية تحت زعامته وتدمير تحصيناتهم وعتادهم، حيث واصلت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة عملياتها ضد التنظيم واستعادت السيطرة خلال الساعات الماضية على قرى طرفاوي وحميمات الداير ووريدي غربية وتبارة بعد القضاء على أعداد من إرهابيي التنظيم فيها.





واستعادت وحدات من الجيش أمس الأول السيطرة على قرى المزيونة والعلية وأم وادي وأم تينة بالريف الجنوبي لحلب.





كما تابعت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة عملياتها وقضت على آخر تجمعاتهم في 4 قرى جديدة شرق مطار أبو الضهور.





وقد أضافت وحدات الجيش 4 قرى جديدة إلى خارطة السيطرة شرقي مطار ابو الضهور خلال الساعات القليلة الماضية بعد القضاء على تجمعات الإرهابيين وتدمير تحصيناتهم في قرى قرع الغزال وأم الحوتة وشويحة أبو عيسى وأبو مرير.





وأشارالمصدرالعسكري إلى أن وحدات الجيش تخوض اشتباكات عنيفة في الشوارع والجادات السكنية في بلدة أبو الضهور للقضاء على آخر تجمعات الارهابيين وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوفهم إيذانا بإعلان تحريرها خلال الساعات القليلة القادمة.





وتنفذ وحدات من الجيش منذ أكثر من شهرين عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب لاجتثاث تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي أسفرت حتى الآن عن السيطرة على مطار أبو الضهور و300 قرية وبلدة بعد تكبيد التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.



