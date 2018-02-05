الجيش يتابع تطهير ريف حماة من الإرهابيين ويحكم سيطرته على قرية الجديدة
أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها على قرية الجديدة بريف حماة الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي داعش فيها.
وذكر مصدر عسكري في حماة أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تابعت عملياتها ضد إرهابيي تنظيم داعش بريف منطقة سلمية الشرقي أسفرت خلال الساعات القليلة الماضية عن إحكام السيطرة على قرية الجديدة.
وبين المصدر أن عمليات الجيش أدت أيضا إلى القضاء على اعداد من ارهابيي التنظيم التكفيري وتدمير أوكارهم والياتهم في القرية.
ولفت المصدر إلى أن عناصر الهندسة تعمل على تمشيط القرية ومحيطها لتأمينها بالكامل عبر رفع المفخخات وتفكيك العبوات والألغام التي زرعها التنظيم الإرهابي في بعض منازل القرية ومداخلها بقصد إلحاق الأذى بممتلكات المواطنين وإعاقة تقدم وحدات الجيش لفسح المجال لفلوله بالفرار.
وأحكمت وحدات من الجيش العربي السوري أمس السيطرة على قريتي عبيان وأبو القصور وتلال طليحان شمال شرق مدينة حماة بعد تكبيد تنظيم داعش الارهابي خسائر في الأفراد والعتاد.
وتنفذ وحدات من الجيش منذ نحو 3 اشهر عملية عسكرية في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وادلب وحلب لاستئصال تنظيم جبهة النصرة الإرهابي أسفرت حتى الآن عن السيطرة على العديد من القرى والبلدات والمواقع الاستراتيجية كان اخرها استعادة السيطرة أمس على قريتي معصران وتل طوقان التي تقع غرب مطار أبو الضهور بنحو 15 كم وعلى قرى كفر حداد وزيارة المطخ ووريدة وزمار وتلة وريدة بريف حلب الجنوبي بعد تكبيد تنظيم جبهة النصرة التكفيري خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.
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