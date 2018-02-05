الجيش يتابع تطهير ريف حماة من الإرهابيين ويحكم سيطرته على قرية الجديدة

وذكر مصدر عسكري في حماة أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تابعت عملياتها ضد إرهابيي تنظيم داعش بريف منطقة سلمية الشرقي أسفرت خلال الساعات القليلة الماضية عن إحكام السيطرة على قرية الجديدة.

وذكر مصدر عسكري في حماة أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تابعت عملياتها ضد إرهابيي تنظيم داعش بريف منطقة سلمية الشرقي أسفرت خلال الساعات القليلة الماضية عن إحكام السيطرة على قرية الجديدة.

وبين المصدر أن عمليات الجيش أدت أيضا إلى القضاء على اعداد من ارهابيي التنظيم التكفيري وتدمير أوكارهم والياتهم في القرية.

وبين المصدر أن عمليات الجيش أدت أيضا إلى القضاء على اعداد من ارهابيي التنظيم التكفيري وتدمير أوكارهم والياتهم في القرية.

ولفت المصدر إلى أن عناصر الهندسة تعمل على تمشيط القرية ومحيطها لتأمينها بالكامل عبر رفع المفخخات وتفكيك العبوات والألغام التي زرعها التنظيم الإرهابي في بعض منازل القرية ومداخلها بقصد إلحاق الأذى بممتلكات المواطنين وإعاقة تقدم وحدات الجيش لفسح المجال لفلوله بالفرار.

ولفت المصدر إلى أن عناصر الهندسة تعمل على تمشيط القرية ومحيطها لتأمينها بالكامل عبر رفع المفخخات وتفكيك العبوات والألغام التي زرعها التنظيم الإرهابي في بعض منازل القرية ومداخلها بقصد إلحاق الأذى بممتلكات المواطنين وإعاقة تقدم وحدات الجيش لفسح المجال لفلوله بالفرار.