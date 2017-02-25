الجيش يبسط سيطرته على 15 قرية في الريف الشرقي لمدينة حلب

الجمل: بسط الجيش العربي السوري سيطرته على 15 قرية وجبل سليم الاستراتيجي في الريف الشرقي لمدينة حلب بعدما قضى على أعداد كبيرة من مرتزقة داعش معظمهم من جنسيات اجنبية ودّمر 8 عربات مفخخة لارهابيي داعش في المناطق التي سيطر عليها بريف حلب الشرقي، كما أسقط طائرة مزودة بأحدث آلات التصوير ودمر اثنتين في الجو مزودتين بقنابل..

وفيما يلي أسماء القرى التي سيطر عليها الجيش:

رسم الحرمل - تبارة ماضي - المزبورة - رسم الخباز - رسم الشيح - المناظر - أم خرزة - أبو جبّار - القيطة - قصر البريج - الجديدة - خربة المنصورة - المزروفة - مستريحة ميري - خربة كبّار ، و جبل سليم الاستراتيجي