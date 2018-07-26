الجيش يبسط سيطرته على على العديد من القرى والبلدات شمال غرب درعا وجنوب شرق القنيطرة

مصدرعسكري: وحدات من قواتنا المسلحة العاملة في المنطقة الجنوبية تواصل عملياتها القتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي وتحكم سيطرتها على العديد من القرى والبلدات شمال غرب درعا وجنوب شرق القنيطرة ومنها : البصالة – عين قاضي – المقرز- صيدا الجولان – خان صيدا – الحانوت – أبو حارتين – عين ذكر- لوبيد- سد المقرز – بكارغربي – معدلي – أبو مندارة – رزانية صيدا، بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين ومصادرة أسلحتهم وعتادهم، وتقوم وحدات الهندسة بفتح الطرقات بعد تفكيك الألغام وإزالة المفخخات