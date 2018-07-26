الجيش يبسط سيطرته على على العديد من القرى والبلدات شمال غرب درعا وجنوب شرق القنيطرة
الجيش يبسط سيطرته على على العديد من القرى والبلدات شمال غرب درعا وجنوب شرق القنيطرة
من أين هاجم “داعش” السويداء ومن نسّق تحركاته؟
شهداء وجرحى بتفجير انتحاري إرهابي في السويداء ومصرع 4 دواعش بدوما
الجيش يتقدم على حدود الجولان
العدو الإسرائيلي يستهدف إحدى طائراتنا الحربية على أطراف وادي اليرموك
الجيش السوري يحرر 21 قرية وبلدة بريفي القنيطرة ودرعا
مسلحو نوى سيخوضون المعارك إلى جانب الجيش السوري في درعا!
معارك وادي اليرموك انطلقت
رفع العلم الوطني في بلدة نصيب تمهيدا لعودة مؤسسات الدولة إليها
عودة المئات من أهالي القلمون الغربي إلى قراهم قادمين من لبنان عبر معبر الزمراني
معلومات جديدة و خطيرة حول عملية تهريب الخوذ البيضاء
تصعيد ضد «داعش» في وادي اليرموك
عدوان إسرائيلي جديد... والجيش يوسع السيطرة جنوباً
عدوان جوي إسرائيلي على مواقعنا العسكرية في مصياف

الجيش يبسط سيطرته على على العديد من القرى والبلدات شمال غرب درعا وجنوب شرق القنيطرة

مصدرعسكري: وحدات من قواتنا المسلحة العاملة في المنطقة الجنوبية تواصل عملياتها القتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي وتحكم سيطرتها على العديد من القرى والبلدات شمال غرب درعا وجنوب شرق القنيطرة ومنها : البصالة – عين قاضي – المقرز- صيدا الجولان – خان صيدا – الحانوت – أبو حارتين – عين ذكر- لوبيد- سد المقرز – بكارغربي – معدلي – أبو مندارة – رزانية صيدا، بعد القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين ومصادرة أسلحتهم وعتادهم، وتقوم وحدات الهندسة بفتح الطرقات بعد تفكيك الألغام وإزالة المفخخات