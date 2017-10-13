الجيش يبدأ عملية عسكرية جنوب العاصمة دمشق

بدأت وحدات من الجيش السوري صباح اليوم عملية عسكرية واسعة جنوب العاصمة دمشق بعد فشل مفاوضات التسوية في المنطقة، وذلك بعد استقدامه تعزيزات عسكرية كبيرة للمعركة.

مصادر ميدانية أكدت أن العملية ستشمل كل من “القدم، الحجر الأسود والمخيم”، وإنها تأتي في وقت ترددت أنباء بأن مجموعات مسلحة كانت قد طلبت التسوية مسبقاً، بايعت “داعش” بحي القدم، ما أدى لفشل مفاوضات ترحيل المسلحين مع عائلاتهم إلى إدلب أو مدينة جرابلس في ريف حلب.