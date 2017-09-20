الجيش يؤمّن وصول 21 مدنياً إلى دير الزور بعد تحريرهم من تنظيم “داعش”

أمَّنت وحدة من الجيش العربي السوري وصول 21 مدنياً بينهم أطفال ونساء إلى مدينة دير الزور بعد أن تمَّ تحريرهم من أحدِ أوكار تنظيم داعش في الريف الغربي للمدينة.

وعبَّر المواطنون الذين تمَّ نقلهم إلى مدينة دير الزور عن سعادتهم بنجاحهم من الفرار من إرهاب تنظيم داعش الذي كان ينكل بهم ويذيقهم صنوف الاستعباد والأذلال.