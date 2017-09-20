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الجيش يؤمّن وصول 21 مدنياً إلى دير الزور بعد تحريرهم من تنظيم “داعش”

أمَّنت وحدة من الجيش العربي السوري وصول 21 مدنياً بينهم أطفال ونساء إلى مدينة دير الزور بعد أن تمَّ تحريرهم من أحدِ أوكار تنظيم داعش في الريف الغربي للمدينة.الجيش يؤمّن وصول 21 مدنياً إلى دير الزور بعد تحريرهم من تنظيم “داعش”

وعبَّر المواطنون الذين تمَّ نقلهم إلى مدينة دير الزور عن سعادتهم بنجاحهم من الفرار من إرهاب تنظيم داعش الذي كان ينكل بهم ويذيقهم صنوف الاستعباد والأذلال.

ووَّجهوا رسالة لجميع أبناء دير الزور الذين لا يزالون يقيمون في المناطق التي ينتشر فيها تنظيم داعش أن يتوَّجهوا إلى أقرب نقطة تواجد للجيش العربي السوري كي يصلوا إلى بر الأمان والطمأنينة.

ولفت محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمره، خلال استقباله المدنيين الواصلين إلى المدينة إلى أنَّ الجيش العربي السوري يحقق الإنتصار ويقدم الدماء كي يحيا أبناء سورية بكرامة وعزة، مؤكداً أن المحافظة ستعمل على تأمين جميع مستلزمات المواطنين الفارين من إرهاب تنظيم داعش لحين عودتهم إلى بيوتهم وقراهم.

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