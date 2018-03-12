الجيش يؤمن خروج عدد من العائلات على محور مديرا في الغوطة الشرقية

تمكنت وحدات الجيش العربي السوري من تأمين خروج عدد من العائلات المحتجزة لدى التنظيمات الارهابية على محور مديرا في الغوطة الشرقية في حين واصل الإرهابيون منع المدنيين من الخروج عبر ممري المليحة ومخيم الوافدين تمهيدا لنقلهم إلى مراكز الإقامة المؤءقتة بريف دمشق.





ومنعت التنظيمات الإرهابية لليوم الـ 14 على التوالي المدنيين المحاصرين الذين تتخذهم دروعا بشرية من مغادرة ما تبقى من مناطق انتشارها في الغوطة الشرقية.





وتقف سيارات اسعاف وحافلات نقل على طرف الممر الآمن الذي حدده الجيش العربي السوري المؤدي من الغوطة إلى مخيم الوافدين وذلك منذ بدء فترة التهدئة اليومية المحددة بين الساعة 9 صباحا و2 ظهرا.





وعمدت التنظيمات الإرهابية خلال الأيام الماضية إلى استهداف الممر الآمن ومحيطه بالقذائف بغية دب الذعر في نفوس المدنيين ومنعهم حتى من الاقتراب من الممر.





وفي الجهة الجنوبية الغربية للغوطة لم يخرج أي مدني من الممر الإنساني الذي افتتحته الحكومة السورية بالتعاون مع الفعاليات الشعبية ووجهاء الغوطة من جسرين باتجاه المليحة منذ يوم الخميس الماضي.





وقالت مصادر أهلية إن التنظيمات الإرهابية لا تزال تمنع العائلات حتى من الاقتراب من الممر في بلدة جسرين وتهددهم بالقتل وذلك بعد أقل من 24 ساعة على قيامها بإعدام شخصين من عائلة الحسان بسبب تحريضهما الأهالي على مقاومة المجموعات الإرهابية ومغادرة البلدة بالقوة.





وفي هذه الأثناء تمكنت وحدات الجيش العربي السوري العاملة على محور مديرا في القطاع الأوسط بالغوطة من تأمين خروج عدد من العائلات ونقلهم باتجاه إدارة المركبات في حرستا ومن ثم إلى مراكز الإقامة المؤقتة.



