الجيش يؤكد التزامه بحماية المواطنين من جرائم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في المنطقة الجنوبية

أكد مصدر عسكري التزام الجيش العربي السوري بحماية المواطنين من جرائم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والتصدي له بكل حزم وذلك بالتعاون مع المواطنين في المنطقة الجنوبية.

وقال المصدر العسكري إن تنظيم جبهة النصرة “مستمر بارتكاب الجرائم وترويع المواطنين واستهداف نقاط تمركز الجيش العربي السوري وتوتير الاوضاع في الجنوب لمنع اتمام المصالحات المحلية مع بقية المجموعات المسلحة الجاهزة لتسليم السلاح وتسوية أوضاعها”.

وبين المصدر أنه “نظرا لأن بقاء هذا الوضع الشاذ يعني استمرار معاناة اهلنا المدنيين في البلدات والقرى الراغبة بالمصالحة والعودة إلى كنف الدولة فإن الجيش العربي السوري يؤكد التزامه بحماية المواطنين والتصدي بكل حزم لتنظيم جبهة النصرة الارهابي بالتعاون مع المواطنين الشرفاء من أهالي المنطقة الذين يقدمون الإحداثيات بدقة للأهداف التي يتم التعامل معها بالصواريخ والمدفعية من قبل الجيش العربي السوري بهدف القضاء على التنظيم الإرهابي”.

ولفت المصدر إلى أن مصير تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المنتشر في الجنوب السوري “لن يكون إلا كغيره في المناطق التي سبق وتم تطهيرها بالكامل من رجس الإرهاب التكفيري وداعميه وعادت إلى حضن الوطن سورية الوجه واليد واللسان”.

وتواصل وحدات الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية على أوكار الإرهابيين في ريفي درعا الشرقي والشمالي الشرقي والسويداء الشمالي الغربي وسط حالة من التخبط والانهيار في صفوفهم وفرار العشرات منهم حيث تمت السيطرة أمس على قرى وتجمعات حوش حماد والمجددة وهامان والمدورة وجدل في منطقة اللجاة وذلك بعد اشتباكات عنيفة تكبدت خلالها التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد.

سانا