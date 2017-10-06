الجيش وحلفاؤه يحررون منطقة الحزم من الشمال الى شمال غرب القريتين

استعاد الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة منطقة الحزم الممتدة من الشمال الى شمال غرب القريتين، بالإضافة الى استعادته عدداً من النقاط الحاكمة شرق المدينة، في ريف حمص الجنوبي الشرقي، وأصبحت القوات تشرف على أحياء المدينة من الجهات الشمالية والغربية والشرقية.

وتجدر الاشارة الى أنَّ القريتين قد شهدت أعمال شغب مسلحة قبل نحو أسبوع افتعلتها خلايا نائمة داخل المدينة تعود تبعيتها الى "لواء شهداء القريتين" و"لواء شهداء مهين"، حيث هاجمت هذه الخلايا نقاط الجيش السوري والقوى الأمنية داخل المدينة مما دعاها الى إعادة انتشارها في محيط المدينة وفرض طوق عسكري حولها تمهيداً للدخول إليها والقضاء على هذه الخلايا.

ويعتبر "شهداء القريتين" أحد الفصائل المسلحة التي تُنسّق مع "التحالف الدولي" وتتلقى دعماً عبره.

وكان تنظيم داعش قد استغل هذه الأحداث وأعلن سيطرته على المدينة عبر مواقع مقربة منه على وسائل التواصل الاجتماعي.

الاعلام الحربي المركزي