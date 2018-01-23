الجيش وحلفاؤه يبدأون بقضم القرى في الجيب المحاصر جنوب شرق خناصر
تنظيم مشردي الإعمار
الجيش يتابع تقدمه ويحرر 8 قرى بريفي إدلب وحلب
مجلس الشعب يقر القانون الخاص بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج سورية
بونداريف: واشنطن لن تتمكن من خلق “مركز قوة” لها في سوريا
استشهاد 5 مدنيين وإصابة 8 آخرين جراء سقوط قذائف على باب توما بدمشق
«الهيئة» المعارضة تتلقى أوامرها من الرياض قبل زيارتها لموسكو
«أبو الضهور» في يد الجيش
حول زواج المسيار بين المجلسين
القيادة العامة للجيش تعلن سيطرة وحدات من قواتنا المسلحة على مطار أبو الضهور العسكري بريف إدلب
الدفاع الروسية: الجيش السوري يطبق فكي الكماشة على "النصرة" شرقي إدلب
ضبط شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة متجهة لإرهابيي “النصرة” بالغوطة الشرقية
سورية تنفي ادعاءات النظام التركي بإبلاغها بالعملية العسكرية في عفرين
أردوغان يواصل جرائمه بحق السوريين ويقصف قرى وبلدات بريفي حلب والحسكة
بسبب العاصفة... انهيار 48 برج توتر عالي و 148 عمود خشبي كهربائي في سورية

الجيش وحلفاؤه يبدأون بقضم القرى في الجيب المحاصر جنوب شرق خناصر

شنت قوات الجيش والحلفاء عمليات خاطفة على مواقع تسيطر عليها مجموعات من داعش في ريف حماة الشمالي الشرقي، أسفرت عن السيطرة على قرى طوطح، عنيق باجرة، ابو حريق".
وكان الجيش العربي السوري وحلفاؤه قد تمكنوا من حصار المسلحين في جيب تبلغ مساحته أكثر من 1100 كم مربع، يمتد من جنوب شرق خناصر في ريف حلب، إلى غرب سنجار في ريف إدلب، وصولاً لشمال السعن بريف حماة، بعد سيطرتهم على قرى الجعكية، حميدية شداد، الحميدية شرق مطار ابو الضهور بعد مواجهات مع جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها.
السيطرة على تلك القرى التي أدت إلى حصار الجيب بشكل كامل، جاءت بعد تقدم قوات الجيش السوري والحلفاء من ريف حلب الجنوبي من قرى المزيونة، العلية، ام وادي، وتقدمهم أيضاً من المحور الجنوبي الشرقي لمطار أبو الضهور العسكري من قريتي بياعة كبيرة وام جرين، والتقاء القوات المتقدمة من المحورين ببعضها في قرى الجعكية، حميدية شداد، الحميدية".
ويشار إلى أنّ الجيب تسيطر على أكثر من ثلثيه مجموعات من داعش والقسم المتبقي يخضع لسيطرة "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها.

كما استعادت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة السيطرة على قرى أبو مرير- طرفاوي- حميمات الداير – وريدي غربية – تبارة بريف حلب الجنوبي الغربي وتقضي على أعداد من إرهابيي جبهة النصرة.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.