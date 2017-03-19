الجيش والأمن اللبناني يوقفان إرهابيين اثنين من تنظيم داعش

أعلنت مديرية الأمن العام في لبنان أمس اعتقال إرهابي ينتمي الى تنظيم “داعش” دون تحديد المكان والزمان.



وقالت المديرية في بيان إنها “ألقت القبض على الإرهابي للاشتباه بانتمائه الى تنظيم داعش في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها” مشيرة إلى أن الإرهابي الذي يحمل الجنسية السورية اعترف بعد التحقيق معه بانتمائه ومبايعته لتنظيم “داعش” وانه مكلف بمهام رصد ومراقبة دوريات وتحركات الجيش اللبناني في بلدة عرسال شمال شرق لبنان.



وأوقف الجيش اللبناني أمس ايضا ارهابيا يحمل الجنسية الفلسطينية بتهمة انتمائه الى تنظيم “داعش” والتخطيط للقيام بتفجيرات إرهابية في إحدى المناطق اللبنانية.



وكانت مخابرات الجيش اللبناني اوقفت امس ارهابيا خطرا في وادي خالد شمال لبنان بتهمة انتمائه الى تنظيم /داعش/ وقيامه بنقل الاموال والسلاح الى العصابات الارهابية في سورية.

وكالات