الجيش قريب من إعلان حماه آمنة تماما

واصل الجيش السوري عملياته العسكرية على محور ريف حماه الشمالي الغربي في أقصى شمال سهل الغاب والحدود الإدارية مع ريف إدلب الجنوبي، مسيطرا على 9 قرى.



وحرر الجيش قرى الزقوم والقاهرة والحاكورة وقسطون، ولاحق فلول الإرهابيين باتجاه ريف إدلب الجنوبي الغربي.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش سيطرته الكاملة على قرى تل واسط والزيارة وخربة الناقوس والمنصورة وزيزون، ولاحق بقاياهم باتجاه بلدة كنصفرة الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي.



وباتت عدة قرى كالسرمانية وقرقور والمشيك تفصل الجيش السوري عن إعلان حماه آمنة بشكل كامل بعد نحو 9 سنوات على بدء انتشار الإرهاب في البلاد.



الوطن أون لاين