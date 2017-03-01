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الجيش على تخوم تدمر... واشتباكات «تركية ــ كردية»

تابع الجيش السوري وحلفاؤه التقدم باتجاه مدينة تدمر، وتمكّن من السيطرة على مرتفع المقالع و«مدينة التمثيل» غرب المدينة، ووصلت القوات إلى أطراف جبل الطار، المشرف على مدخل المدينة. وسيطر الجيش على التلال المشرفة على مثلث تدمر جنوب غرب المدينة، بالتوازي مع تكثيف سلاح الجو لغاراته التي استهدفت مواقع «داعش» في جبل الطار ومحيط المدينة.

وفي ريف حلب الشرقي، سيطر الجيش على عدد من القرى، معزّزاً تقدمه شرقاً باتجاه شمال دير حافر وبلدة الخفسة. وتمكن من طرد تنظيم «داعش» من قرى التايهة وتويمات شمال شرق جب الحمام، وبلدتي الحليسيه والعامودية شرق خربة الذيب. وفي موازاة ذلك، تمكنت فصائل «درع الفرات» من السيطرة على بلدات الكريدية وأم حميرة وجب الحمير، شمال شرق الباب، بعد اشتباكات مع «قوات سوريا الديموقراطية».
وفي ريف درعا الغربي، أعلن «مكتب شهداء درعا» التابع لفصائل الجبهة الجنوبية، أنه تمكن من توثيق مقتل «31 مقاتلاً من (الجيش الحر)» خلال هجوم نفذوه على تل الجموع الذي يسيطر عليه «جيش خالد بن الوليد» المبايع لتنظيم «داعش».


(الأخبار)

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