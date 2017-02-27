الجيش اليمني ينجح ولأول مرة في تاريخه بتصنيع واختبار 4 طائرات دون طيار

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن الجيش اليمني نجح في تصنيع واختبار طائرات دون طيار لأول مرة في تاريخه.



وقالت دائرة التصنيع العسكري التابعة للوزارة في بيان أمس “نظرا لما يتعرض له اليمن من عدوان غاشم وحصار جائر وما فرضته طبيعة المواجهة من وسائل دفاع متعددة وما تطلبته ضراوة المعركة من اقتحام ما هو في عداد المستحيل أمام شعب تمنع عليه لقمة عيش كريمة فكان لزاما أن نقبل التحدي ونضيف إلى برامج التصنيع التقليدية برنامج تصنيع طائرات دون طيار وهو الذي تحقق على أيدي ثلة من الرجال المبدعين متخطين مختلف الصعوبات والعقبات ومتجاوزين ضعف الإمكانيات”.



وأضافت الدائرة: “واليوم وبعد أن خبرناها في الميدان وأفاد منها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات نعلن إزاحة الستار عن أربع طائرات دون طيار كباكورة لبرنامج حديث الإنشاء بات دائرة الصنيع العسكري بوزارة الدفاع تمتلكه لأول مرة في تاريخها”.



ولفت البيان إلى أن الطائرات دون طيار التي أزيح الستار عنها اليوم هي قاصف 1 الهجومية وراصد ورقيب وهدهد1 الاستطلاعية.

وكالات