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الجيش اليمني يقضي على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في نجران

قتل وأصيب عدد من مرتزقة تحالف العدوان السعودي اليوم في عمليتين هجوميتين نفذتهما وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم بجبهة نجران.


وقال مصدر عسكري لموقع المسيرة نت : إن الجيش واللجان كبدوا مرتزقة العدوان السعودي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال العمليتين اللتين استهدفتا مواقع لهم في السديس.


وكانت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان فجرت أمس آلية محملة بجنود العدوان السعودي في موقع الحماد بالجبهة ذاتها ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.