الجيش اليمني يقضي على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في الحديدة وجيزان

قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي في محافظة الحديدة باليمن وقبالة جيزان السعودية.



وأفاد مصدر عسكري يمني لموقع المسيرة نت بأن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاولة تسلل لمرتزقة العدوان غرب حيس في الحديدة وكبدوهم خسائر في الأفراد والعتاد.



ويواصل العدوان السعودي ومرتزقته اعتداءاتهم بشكل شبه يومي على محافظة الحديدة وخرق اتفاق السويد القاضي بوقف إطلاق النار ما يسفر عن وقوع شهداء وجرحى فى صفوف المدنيين وأضرار في ممتلكاتهم.



كما تمكنت وحدة القناصة التابعة للجيش من قتل وإصابة عشرة من مرتزقة العدوان شرق جبل الدود بجيزان.