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الجيش اليمني يقصف مواقع وتجمعات للقوات السعودية في تعز

دكت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية أمس مواقع وتجمعات لقوات نظام بنى سعود في محافظة تعز محققة إصابات مباشرة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكرى قوله: إنه “تم استهداف تجمع لمرتزقة العدوان السعودي غرب جبل الخزان شرق المخا ما أسفر عن تدمير ثلاث آليات تابعة لهم”.

وتأتي عمليات الجيش اليمني ردا على عدوان النظام السعودي على اليمن والذي يستخدم خلاله أسلحة محرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف القتلى والجرحى وأدى إلى تدمير كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية فى اليمن.

- وقتل ثلاثة يمنيين على الأقل وأصيب آخرون في غارات شنها طيران العدوان السعودي أمس استهدفت عددا من المحافظات اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر عسكرى يمني قوله إن “ثلاثة مواطنين استشهدوا وجرح أربعة آخرون بينهم طفلان جراء غارتين لطيران العدوان على مديرية عتمة بمحافظة ذمار”.

وأوضح المصدر أن طيران نظام بني سعود استهدف مناطق البقع والأمارة والصبة والملاحيط والمنزالة وآل الشيخ وآل عمر بقنابل عنقودية كما شن غارات على مديريات حرض وميدي وحيران بمحافظة حجة ومديرية صرواح بمحافظة مأرب فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح بمحافظة صعدة لقصف صاروخي من قوات نظام بني سعود.

ويشن النظام السعودى الذى يعد الداعم والناشر الأساسي للفكر الوهابي المتطرف الذي يقوم عليه تنظيم “داعش” الإرهابي والتنظيمات التكفيرية الأخرى منذ نحو عامين عدوانا على اليمن يستخدم خلاله أسلحة محرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف القتلى والجرحى وأدى الى تدمير كبير طال الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية في اليمن.

وكالات

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