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الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين بأجواء شمال صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، عن قائد لواء (حرب1) في الجيش اليمني العميد محمد الغنيمي، قوله إن: "الدفاعات الأرضية للجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين بعد رصدها من أجهزة الاستطلاع، أثناء محاولتها الاقتراب ومهاجمة مواقع تتمركز فيها قوات الجيش في مديرية الصفراء (شمال شرقي صعدة)".

وأضاف العميد الغنيمي: "بعد تجميع أجزاء الطائرة تبين أنها صناعة إيرانية".

وأعلن الجيش اليمني، يوم أمس الجمعة، السيطرة على مواقع في مواجهات مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.