الجيش اليمني يطلق صاروخا على مرتزقة العدوان السعودي

أطلقت القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم صاروخا باليستيا قصير المدى على تجمعات الغزاة ومرتزقة العدوان السعودي في الساحل الغربي.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه بدقة وأدى إلى مقتل واصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في الساحل الغربي.

إلى ذلك تمكنت وحدة في الجيش اليمني أمس من قنص عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في جبهتي جيزان والساحل الغربي.

وأفاد مصدر عسكري بمصرع جنديين سعوديين بعمليتي قنص نفذهما الجيش واللجان الشعبية في موقع الدود العسكري بقطاع جيزان.

وأضاف المصدر أن وحدة القناصة تمكنت من قنص 6 من مرتزقة العدوان جنوب الدريهمي بجبهة الساحل الغربي.

في سياق متصل شن طيران العدوان السعودي ثلاث غارات على الطريق الرابط بين مديريتي دمنة خدير والصلو بمحافظة تعز وغارة أخرى على مديرية القبيطة بمحافظة لحج.

وكان 10 يمنيين قتلوا وأصيبوا في غارة شنها طيران العدوان السعودي على محافظة تعز أمس الأول.