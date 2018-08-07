الجيش اليمني يستهدف معسكرا لجيش النظام السعودي في نجران

استهدفت القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية مساء اليوم بصاروخ باليستي معسكر الواجب التابع للنظام السعودي في منطقة نجران.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية سبأ عن مصدر في القوة الصاروخية قوله.. إن الصاروخ البالستي الذي تم إطلاقه من طراز بدر1 اصاب هدفه اصابة مباشرة.

وفي نجران ايضا قتل واصيب طاقم عسكري من مرتزقة جيش النظام السعودي في منطقة السديس اثر تدمير مركبتهم بصاروخ اطلقه الجيش اليمني واللجان الشعبية.

وكان عشرة من مرتزقة العدوان السعودى قتلوا السبت الماضي وأصيب 24 اخرون خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية اليمنية لزحفهم فى مديرية المصلوب بمحافظة الجوف اليمنية.

وتأتي هذه العمليات ردا على جرائم تحالف العدوان السعودي الذي يواصل استهدافه اليمنيين حيث أصيب خلال الساعات الماضية ثلاثة أطفال وامراة إثر قصف لطائرات وبوارج العدوان على قرية أم الضب بالمغاربة عزلة بني حسن مديرية عبس في محافظة حجة.

وأوضح مصدر يمني أن طيران العدوان شن أيضا عشر غارات على مناطق متفرقة من محافظة صعدة مستهدفا المنازل الآهلة بالسكان.