حوار جريدة الأيام مع نبيل صالح
وحدات من الجيش توقع عدداً من القتلى بصفوف إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به بريف حماة الشمالي
السويداء بعد المجزرة: بضع حقائق قاسية
وسائط دفاعنا الجوي تدمر هدفا غرب دمشق
رويترز: الشرطة الروسية ستنتشر في هضبة الجولان المحتل
موسكو: مناطق وجود القوات الأمريكية في التنف تشهد تزايداً ملحوظاً لإرهابيي “داعش”
تركيا توحّد فصائل إدلب «المعتدلة»... للحفاظ على «خفض التصعيد»
ريف السويداء: درع واقٍ من الأهالي والجيش
داعش “انتهى”.. والمنطقة الجنوبية قاب قوسين من إعلان التحرير الكامل
رفع العلم الوطني في بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي
الجيش يحرر قرية القصير آخر معاقل إرهابيي (داعش) في حوض اليرموك بريف درعا
الرئيس الأسد يوجه كلمة إلى القوات المسلحة بمناسبة عيد الجيش
«تفاهمات» سوتشي: إطلاق «اللجنة الدستورية»... ومصير إدلب؟
الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 255 لعام 2018م
رفع العلم الوطني في مدينة نوى بريف درعا الشمالي

الجيش اليمني يستهدف معسكرا لجيش النظام السعودي في نجران

استهدفت القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية مساء اليوم بصاروخ باليستي معسكر الواجب التابع للنظام السعودي في منطقة نجران.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية سبأ عن مصدر في القوة الصاروخية قوله.. إن الصاروخ البالستي الذي تم إطلاقه من طراز بدر1 اصاب هدفه اصابة مباشرة.

وفي نجران ايضا قتل واصيب طاقم عسكري من مرتزقة جيش النظام السعودي في منطقة السديس اثر تدمير مركبتهم بصاروخ اطلقه الجيش اليمني واللجان الشعبية.

وكان عشرة من مرتزقة العدوان السعودى قتلوا السبت الماضي وأصيب 24 اخرون خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية اليمنية لزحفهم فى مديرية المصلوب بمحافظة الجوف اليمنية.

وتأتي هذه العمليات ردا على جرائم تحالف العدوان السعودي الذي يواصل استهدافه اليمنيين حيث أصيب خلال الساعات الماضية ثلاثة أطفال وامراة إثر قصف لطائرات وبوارج العدوان على قرية أم الضب بالمغاربة عزلة بني حسن مديرية عبس في محافظة حجة.

وأوضح مصدر يمني أن طيران العدوان شن أيضا عشر غارات على مناطق متفرقة من محافظة صعدة مستهدفا المنازل الآهلة بالسكان.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.