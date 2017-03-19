الجيش اليمني يستهدف قاعدة عسكرية في الرياض بصاروخ بالستي

أعلن مصدر عسكري يمني أن القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية قصفت أمس قاعدة الملك سلمان الجوية في عاصمة نظام بني سعود الرياض بصاروخ بالستي.



ونقل موقع المسيرة نت الالكتروني اليمني عن المصدر قوله.. إنه “تم إطلاق صاروخ باليستي من نوع بركان 2 المصنع محليا على قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض وإن الصاروخ أصاب هدفه بدقة” مشيرا إلى أن عملية إطلاق الصاروخ تأتي كرسالة عن الصمود اليمني في وجه العدوان السعودي الأمريكي الغاشم الذي يدخل بعد أيام عامه الثالث.



يشار إلى أن قاعدة الملك سلمان الجوية هي قاعدة عسكرية تقع في وسط الرياض وتجري فيها عمليات تدريب الطيارين العسكريين لنظام بني سعود.



وكانت وحدات الجيش اليمنى واللجان الشعبية استهدفت أمس شركة ارامكو التابعة لنظام بني سعود بصاروخ باليستي في جيزان وقد أصاب هدفه بدقة والحق أضرارا بالشركة النفطية.



- من جانب آخر نددت الحكومة الصومالية بالمجزرة التي ارتكبها طيران نظام بني سعود باستهدافه زورقا للمهاجرين الصوماليين قبالة ساحل اليمن وطالبت بإجراء تحقيق.



وقال مكتب رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري في بيان أوردته وكالة رويترز: “إن رئيس الوزراء يندد بالقتل الجائر للصوماليين الذين كانوا يبحرون من شواطئ اليمن” مشيرا الى أن الضحايا كانوا عزل ومعظمهم من النساء والأطفال.



وأضاف البيان: “إن رئيس الوزراء أمر بإجراء تحقيق في الواقعة ومن يقف وراءها”.



وكان مصدر عسكري يمنى اعلن اليوم ان عدد ضحايا المجزرة التى ارتكبها امس طيران النظام السعودى باستهدافه زورقا للمهاجرين الصوماليين قبالة سواحل الحديدة بلغ 37 قتيلا بينهم نساء وأطفال.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن المصدر قوله: إن “140 صوماليا كانوا فى طريقهم للسودان من مخيم خرز بمحافظة لحج هربا من العدوان والحصار على اليمن عندما استهدفهم طيران بنى سعود قرب سواحل محافظة الحديدة ما أدى لسقوط 37 صوماليا بينهم نساء واطفال فى حين جرح 30 آخرون”.

وكالات