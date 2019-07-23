الجيش اليمني يستهدف قاعدة جوية للنظام السعودي

نفذ سلاح الجو اليمني المسير عملية واسعة اليوم، استهدفت قاعدة جوية لقوات النظام السعودي بخميس مشيط في منطقة عسير جنوب غرب السعودية.



ونقل موقع “المسيرة نت” عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله: إن الطيران المسير نفذ بعدد من طائرات “قاصف ك 2” عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، مؤكداً أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية.



وأشار سريع إلى أن العملية تأتي رداً على جرائم العدوان السعودي وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني والتي بلغت خلال الساعات الـ 24 الماضية 23 غارة.



من جانب آخر ذكر مصدر ملاحي يمني أن “تحالف” العدوان يحتجز ناقلة الديزل الخاصة بمحطة كهرباء مدينة الحديدة منذ ثلاثة أيام.



وأوضح المصدر أنه على الرغم من حصول الناقلة على تصريح من الأمم المتحدة بالدخول إلى ميناء الحديدة إلا أن قوى العدوان السعودي منعتها بهدف التضييق على أبناء الحديدة وزيادة معاناتهم.