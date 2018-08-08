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الجيش اليمني يستهدف تجمعات لقوات النظام السعودي في مأرب والساحل الغربي

استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية الليلة الماضية بصاروخ باليستي معسكرا مستحدثا لقوات النظام السعودي في مأرب شرق اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله: إن “القوة الصاروخية استهدفت أيضا تجمعات لقوات النظام السعودي والمرتزقة في الساحل الغربي بصاروخ باليستي ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم”.

ويعد هذا الصاروخ الباليستي الثاني الذي يستهدف تجمعات قوات النظام السعودي والمرتزقة في الساحل الغربي خلال أسبوع حيث استهدفت تجمعاتهم الأربعاء الماضي بصاروخ من النوع ذاته.

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