الجيش اليمني يستهدف بصاروخ معسكرا سعوديا قبالة نجران

استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم معسكرا لتحالف العدوان السعودي في منطقة سقام قبالة نجران ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من جنود ومرتزقة العدوان.



ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن “الجيش واللجان قصفوا بصاروخ بالسيتي من طراز (بدر) المعسكر المستحدث جنوب سقام ما أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السعوديين والمرتزقة”.



وأوضح أن هذه العملية جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة واستبقت زحفا كان يتم التحضير له في جبهات الحدود.

وكان سريع أعلن أمس مقتل وإصابة 14 مرتزقا وإصابة 9 آخرين إثر استهداف تجمعاتهم بقصف صاروخي في معسكر مستحدث في الطينة غرب حيران قبالة جيزان.





