الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل سعودية غرب تعز

أحبط الجيش اليمني الليلة الماضية محاولة تسلل لمرتزقة نظام بني سعود باتجاه تبة الخزان في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز وأوقع قتلى ومصابين في صفوفهم.



ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله إن “الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفوا مواقع لمرتزقة نظام بني سعود في منطقتي المضابي والتبة الحمراء في تعز أيضا وحققوا إصابات مباشرة”.



في غضون ذلك واصل نظام بني سعود شن غاراته على اليمن مستهدفا مديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب ومديرية المخا ومديرية موزع الساحليتين بمحافظة تعز بينما قتل اثنان من عناصر مرتزقة العدوان اليوم في وادي شواق الواقع بين مديريتي الغيل والمصلوب بمحافظة الجوف.



بدورها حذرت القوات البحرية والدفاع الساحلي وخفر السواحل اليمنية بوارج العدوان من استخدام الممر الدولي لقصف أهداف مدنية وقالت “إن بوارج العدوان تستخدم الممرات الدولية لقصف أهداف مدنية ما يشكل خطرا كبيرا على الملاحة الدولية في البحر الأحمر” مؤكدة جاهزيتها للرد على أي قصف من بوارج تحالف العدوان تحت أي ظرف.

وكالات